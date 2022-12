T-Mobile Gaat In Januari Abonnementsprijzen Verhogen

De telecomprovider T-Mobile heeft bekend gemaakt dat het bedrijf in januari een inflatiecorrectie zal doorvoeren in de vorm van een prijsverhoging van zijn abonnementen. De abonnementsprijzen stijgen met 8,6 procent.

T-Mobile schrijft in een bericht op zijn website dat het bedrijf de abonnementskosten met 8,6 procent gaat verhogen. Dit percentage is gebaseerd op de jaarmutatie van het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau van de Statistiek over de maand juni van 2022. In het onderstaande bericht geeft T-Mobile meer duidelijkheid over dit besluit.

Elke jaar verandert het prijspeil in Nederland. Dit kan effect hebben op onze kosten. Gaan de prijzen omhoog? Dan zijn we contractueel gerechtigd om elk jaar de vaste maandkosten van de meeste abonnementen ook te verhogen. Hiervoor gebruiken wij het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verhogen van de kosten als gevolg van de prijsinflatie noemen wij inflatiecorrectie.

Op een paar uitzonderingen na geldt de prijsverhoging in principe voor elk abonnement. Alleen abonnementen die vanaf 1 oktober van dit jaar zijn afgesloten of verlengd zijn uitgesloten. Heb je een mobiel- of thuis-abonnement dat voor 1 oktober is afgesloten, dan ga je dus wel meer betalen. Daarnaast zijn de zakelijke abonnementen ‘T-Mobile Zakelijk Internet‘ en ‘Corporate Rateplan‘ ook uitgesloten van de prijsverhoging.

T-Mobile is overigens niet de enige provider die prijsverhogingen doorvoert. Zo stegen de prijzen van KPN op 1 oktober al met 5,8 procent en bij VodafoneZiggo stegen de prijzen met 2,7 procent. Met een percentage van 8,6 procent krijgen T-Mobile klanten wel te maken met de grootse prijsstijging.

via [AW]