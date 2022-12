Ook Samsung Galaxy A22 Ontvangt Android 13-update

Samsung heeft al een hoop smartphones voorzien van Android 13, maar gebruikers met een wat voordeliger toestel moeten doorgaans wat langer geduld hebben dan de mensen met een vlaggenschip-smartphone. Gelukkig komt Android 13 inmiddels ook binnen op de eerste budget-smartphones en kunnen mensen met een Galaxy A22 de Android 13-update nu downloaden.

De Android 13-update voor de Samsung Galaxy A22 komt samen met de One UI 5-schil en de beveiligingspatch van november 2022. Dankzij deze patch zijn gebruikers weer wat beter beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Android 13 en de One UI 5-schil brengen een verbeterde interface met meer kleuropties voor het Material You-design met zich mee. Ook heeft Samsung meer privacy-opties en een verbeterde camera-app toegevoegd én is de Onderhoudsmodus aanwezig. Daarnaast kun je apps nu in verschillende talen instellen en is de nieuwe Slimme suggesties widget te gebruiken.

Je ontvangt een notificatie zodra de Android 13-update voor jouw smartphone klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

