Officiële Foto’s Van Samsung Galaxy S23+ En S23 Ultra Uitgelekt

Samsung zal begin februari de Galaxy S23-serie introduceren, maar inmiddels zijn een hoop details van de nieuwe vlaggenschip-smartphones al opgedoken. Zo zijn de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra nu in verschillende kleuren te zien op officiële foto’s.

Volgens de laatste geruchten zal de officiële introductie van de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra op 1 februari plaatsvinden. We hoeven dus niet heel lang meer te wachten. Renders en specificaties lekten eerder al uit en nu zijn officiële marketingafbeeldingen gepubliceerd. Hierop zien we de Samsung Galaxy S23+ en de Samsung Galaxy S23 Ultra samen met de eerder aangekondigde Galaxy Buds 2 Pro en de Galaxy Watch 5.

De grootste verandering zien we in het design van de camera-module. In plaats van één grote camera-module heeft Samsung bij de Galaxy S23+ gekozen voor drie losse lenzen. Voor de rest komt de smartphone qua design grotendeels overeen met de Galaxy S22-serie. We zien de Galaxy S23+ in de kleur roze en de Galaxy S23 Ultra in de kleur groen, maar Samsung zal de smartphone in meer kleuren op de markt brengen.

Eerdere geruchten spreken over de aanwezigheid van de Snapdragon 8 Gen 2-processor, een grotere accu en een 200MP camera met de optie om 10x in te zoomen. Over ongeveer vijf weken zetten wij alle specificaties en overige details van de drie nieuwe vlaggenschip-smartphones voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]