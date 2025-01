“Introductie Van Samsung Galaxy S25 Slim Pas In Mei”

Samsung zal deze maand meerdere smartphones voor in de Galaxy S25-serie introduceren, maar volgens de laatste geruchten behoort de Galaxy S25 Slim hier nog niet bij. De introductie van de Galaxy S25 Slim zou namelijk pas in mei plaatsvinden.

Samsung zal op 22 januari de Galaxy S25-serie officieel introduceren tijdens een Galaxy Unpacked-evenement in San Jose. Deze serie bestaat uit de reguliere Galaxy S25, de S25+ en de S25 Ultra. Er gaan echter al geruime tijd geruchten rond over een vierde model, met de naam Galaxy S25 Slim. Volgens een nieuw gerucht zal de Zuid-Koreaanse fabrikant dit model echter nog niet deze maand introduceren. Samsung zou de Galaxy S25 Slim namelijk pas in mei willen uitbrengen.

De bron die dit bericht heeft gedeeld is relatief onbekend in het geruchtencircuit, dus neem dit gerucht met een flinke korrel zout. Op een teaser voor het Galaxy Unpacked-evenement op 22 januari zien we wel vier smartphones. Mogelijk zal Samsung de Galaxy S25 Slim al wel op 22 januari tonen, maar verschijnt de smartphone pas in mei op de markt.

Naar verwachting is de Samsung Galaxy S25 Slim een dunnere uitvoering van de Galaxy S25, met een behuizing van slechts 6 tot 7mm dik. Ondanks de dunnere behuizing zou de smartphone alsnog beschikken over een 5000 mAh accu. Het scherm is ongeveer 6,6-inch groot en achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3.5x optische zoom.

via [androidplanet]