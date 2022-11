Gelekt: “Google Pixel 7a Krijgt 90Hz Scherm en Draadloos Laden”

Tech-lekker Kuba Wojciechowski heeft vermoedelijke specificaties van de Google Pixel 7a gedeeld. Volgens de bron krijgt de nieuwe smartphone onder andere een 90Hz scherm, een betere camera en ondersteuning voor draadloos laden.

Wojciechowski vond in de cameradrivers van Pixel-software verwijzing naar een Google-apparaat met de codenaam ‘Lynx’. In de code van de camerasetup stond de verwijzing ‘Pixel 22 Mid-range’. Dit zou betekenen dat de ‘Lynx’ een mid-range smartphone is.

De ‘Lynx’ krijgt twee lenzen van Sony, namelijk een IMX787-sensor en een IMX712-sensor. De IMX787 is een betere sensor dan de IMX363 die aanwezig is in de Pixel 4, 5 en 6-toestellen. We kunnen dus een betere fotokwaliteit verwachten van de Pixel 7a. Daarnaast krijgt de Pixel 7a volgens de bron ondersteuning voor 5W draadloos laden en is de smartphone uitgerust met een Google Tensor-chip.

Overige informatie ontbreekt nog, maar zodra we meer te weten komen zullen wij dat weer met jullie delen.

via [tweakers]