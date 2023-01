“Officiële Renders Van Samsung Galaxy S23 Gelekt”

Over minder dan drie weken zal Samsung zijn nieuwe vlaggenschip-smartphone officieel introduceren. Er zijn nu echter een aantal officieel ogende renders opgedoken die de Galaxy S23 alvast in verschillende kleuren laat zien.

Op 1 februari om 19.00 uur Nederlandse tijd zal Samsung de nieuwe Galaxy S23-serie presenteren. Deze vlaggenschip-serie bestaat uit de S23, S23 Plus en S23 Ultra. De reguliere Galaxy S23 is nu te zien op een aantal gelekte renders. De beelden zijn gedeeld door de doorgaans betrouwbare website WinFuture en tonen de smartphone in de kleuren zwart, groen, lila en beige.

De grootse wijziging qua design is het verdwijnen van de camera-module aan de achterzijde. In plaats van één grote module zien we nu drie losse lenzen uit de behuizing steken. Dit design zagen we eerder al bij de Ultra-versie van de Galaxy S22, maar zien wij bij de Galaxy S23 terug op alle drie de modellen.

De behuizing bestaat waarschijnlijk uit een glazen voor- en achterkant en een aluminium frame. Intern verwachten we de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chip en het scherm heeft waarschijnlijk een 120Hz verversingssnelheid. Samsung deelde eerder deze week al een aantal teasers die zich vooral focussen op de verbeterde camera van de smartphones.

via [androidplanet]