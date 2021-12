Specificaties En Beelden Van Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Ultra Gelekt

Op het internet zijn beelden en specificaties van Xiaomi’s aankomende smartphone-serie opgedoken. De Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Ultra zijn high-end smartphones met krachtige specificaties en uitgebreide camerasystemen.

De opvolger van de succesvolle Xiaomi Mi 11 zal waarschijnlijk eind december of begin 2022 officieel worden aangekondigd, maar details over de smartphones zijn al verschillende keren opgedoken. Zo heeft de bekende tech-lekker OnLeaks via Twitter een aantal renders van de Xiaomi 12 gedeeld. Op de beelden zien we een smartphone met een 6,2-inch scherm die aan de zijkanten iets gebogen is. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens. Intern heeft de Xiaomi 12 volgens de website Zoutons.com een 5000mAh accu die heel snel kan opladen. Details over de processor hebben we nog niet.





Er zijn ook beelden van de duurdere Xiaomi 12 Ultra opgedoken. Dit toptoestel krijgt volgens de geruchten een enorme camera-module met vier lenzen. Het zou gaan om een hoofdlens met een ISOCell GN2-sensor, een groothoeklens, een telelens en een monochrome lens. Voor de camera van de Xiaomi 12 Ultra heeft Xiaomi samengewerkt met de camerafabrikant Leica.





Een releasedatum hebben we nog niet, maar de geruchten spreken over een introductie voor het einde van dit jaar of begin volgend jaar.

via [androidplanet]