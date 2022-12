“Opvolger Samsung Galaxy A73 Geannuleerd”

Volgens de laatste geruchten is de kans niet groot dat we volgend jaar een opvolger van de Samsung Galaxy A73 te zien krijgen. De doorgaans goedgeïnformeerde bron GalaxyClub heeft namelijk nog geen aanwijzingen gevonden voor de komst van de Galaxy A74.

Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat Samsung werkt aan de Galaxy A74, terwijl er normaal al maanden voor de lancering van een nieuwe smartphone details opduiken. Denk hierbij aan aanwijzingen in software of gelekte specificaties. Van de Galaxy A74 is nog helemaal niks uitgelekt, terwijl er al wel details zijn gevonden van de Galaxy A54 en de Galaxy A34, inclusief renders.

De kans bestaat dat de Galaxy A74 voorlopig nog niet in de planning staat of dat Samsung de smartphone helemaal heeft geschrapt. Mogelijk stopt Samsung met de smartphone omdat de Galaxy A7x-serie inmiddels te veel lijkt op de populaire Galaxy A5x-serie, en de lancering dus weinig nieuwe consumenten aan zal trekken.

via [androidplanet]