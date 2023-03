Uitrol Android 13 Voor OnePlus 10 Pro Nog Steeds Niet Afgerond

OnePlus begin in september 2022 met de uitrol van Android 13 voor de OnePlus 10 Pro. Inmiddels zijn we zes maanden verder, maar is de uitrol van de update nog steeds niet afgerond en wachten sommige gebruikers nog steeds op Android 13.

Afgelopen september liet OnePlus weten dat de OxygenOS 13-schil, dat is gebaseerd op Android 13, klaarstaat voor de OnePlus 10 Pro. Heel veel gebruikers melden zes maanden later echter dat ze de update nog steeds niet hebben ontvangen. Fabrikanten rollen updates doorgaans in fasen uit, zodat ze bij eventuele problemen de update kunnen stopzetten om het effect van de problemen te beperken en te werken aan een oplossing. Een tijdsduur van maar liefst een half jaar is echter wel heel extreem.

In een reactie laat OnePlus echter weten dat het wel vrij normaal is en dat de fabrikant nog steeds bezig is met het in fasen uitrollen van de OxygenOS 13-update. Gebruikers kunnen dus niks anders doen dan nog langer geduld hebben.

