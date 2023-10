Screenshots Tonen Samsung’s Nieuwe Weer-app In One UI 6

De weer-app op smartphones is een app die veel mensen vaak gebruiken. Het is dan ook niet zo gek dat de weer-app regelmatig een update krijgt om de gebruikerservaring te verbeteren. Dit zien we ook in de One UI 6-schil, waarbij de weer-app een make-over heeft gekregen.

One UI 6 is gebaseerd op Android 14 en brengt verschillende optimalisaties, verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Dankzij screenshots van een bèta-versie van One UI 6 zien we alvast welke aanpassingen Samsung heeft doorgevoerd aan de weer-app. De screenshots tonen onder andere verschillen in de lettergrootte, de icoontjes en de indeling van de weer-app. Ook lijkt de weer-app nu iets meer informatie te tonen.

Naar verwachting zullen de eerste smartphones volgende maand worden bijgewerkt naar Android 14. We weten nog niet precies wanneer de One UI 6-schil zal worden uitgerold.

