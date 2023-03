Camera-update Voor Google Pixel 6 Moet Kwaliteit Van Nachtfoto’s Verbeteren

Google rolt een nieuwe update uit naar de camera-app van de Pixel 6 (Pro). Deze update zorgt ervoor dat de Night Sight-modus veel sneller werkt, waardoor je gemakkelijker mooie nachtfoto’s kunt schieten.

Google Camera 8.8 op de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zorgt ervoor dat nachtfoto’s minder bewogen zijn, omdat de belichtingstijd korter is dan voorheen. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de HDR+ en zorgen nieuwe technieken voor foto’s zonder ruis. Google zegt het volgende over de verbeteringen: “Night Sight heeft nu nog maar de helft van de normale belichtingstijd nodig om prachtige beelden bij weinig licht te produceren die scherper zijn dan voorheen.“

Als laatste heeft Google in de nieuwe camera-app rechts onderin een nieuwe cirkel toegevoegd. Wanneer je hierop drukt kun je ‘2 seconden’ of ‘max’ selecteren. Max staat voor maximaal 6 seconden. Wil je geen kortere belichtingstijd, maar juist een langere belichtingstijd, dan gebruik je dus deze nieuwe feature. Een langere belichtingstijd is handig als je in de nacht zoveel mogelijk licht wilt opvangen. Zorg er wel voor dat de smartphone op een statief staat wanneer je een foto maakt met een langere belichtingstijd, want slechts een kleine beweging kan de foto al verpesten.

via [AW]