Honor Introduceert Voordelige 5G-smartphone Honor 70 Lite

De Chinese fabrikant Honor heeft zojuist de Honor 70 Lite aangekondigd in het Verenigd Koninkrijk. De smartphone krijgt daar een adviesprijs mee van 199 pond, omgerekend zo’n 230 euro. Informatie over een Nederlandse introductie hebben we nog niet.

De Honor 70 Lite is een voordelige 5G-smartphone die beschikt over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 1600×720 pixels, een Qualcomm Snapdragon 480-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 22W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een macrolens en een dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de behuizing.

Honor’s nieuwe budget-smartphone is per direct verkrijgbaar in het VK voor 199 pond. Of de Honor 70 Lite ook in andere Europese landen op de markt verschijnt is nog onduidelijk. Honor richt zich in Europa voornamelijk op de high-end smartphones zoals de opvouwbare Honor Magic Vs en de krachtige Honor Magic 5 Pro.

