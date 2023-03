“Samsung Galaxy Watch 6 Krijgt Grotere Accu Dan Zijn Voorganger”

Volgens de laatste geruchten krijgen de Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic een iets grotere accu dan de Galaxy Watch 5-smartwatches. Dit moet uiteraard zorgen voor een verbetering van de accuduur.

Volgens SamMobile krijgt het 44mm-model van de Watch 6 en het 46mm-model van de Watch 6 Classic een 425mAh accu. Het 44mm-model van de Watch 5 heeft een 410mAh accu. De kleinere 40mm-uitvoering van de Watch 6 en de 42mm-uitvoering van de Watch 6 Classic krijgen volgens de bron een 300mAh accu. Ook dit is iets groter dan de 284mAh accu in de 40mm-uitvoering van de Galaxy Watch 5.

De Samsung Galaxy Watch 5-serie heeft geen Classic-variant. Wel heeft Samsung de Galaxy Watch 5 Pro geïntroduceerd. Deze variant heeft een veel grotere accu met een capaciteit van maar liefst 590mAh. Er gaan geruchten rond dat Samsung ook een Pro-variant van de Galaxy Watch 6 zal introduceren, maar we hebben nog geen informatie over de accucapaciteit van dit model. Ook hebben we nog geen releasedatum, maar ergens in augustus ligt voor de hand.

via [tweakers]