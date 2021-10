Drie Manieren Om De Google Pixel 6 (Pro) Te Kopen

Google heeft deze week de Pixel 6-serie officieel aangekondigd, maar de fabrikant brengt de nieuwe vlaggenschip-toestellen niet in Nederland op de markt. Waarschijnlijk is Nederland een te kleine markt. Toch zijn er verschillende manieren om als Nederlander aan een Pixel 6 (Pro) te komen, die wij in dit artikel met jullie delen.

Google brengt de Pixel 6-serie op 28 oktober in acht landen uit. Hieronder vallen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen liggen niet ver weg van Nederland, waardoor je natuurlijk gewoon de auto kunt pakken en de grens over kunt gaan om de smartphone bijvoorbeeld in Duitsland te kopen. Misschien werk je wel in het buitenland of ken je iemand die regelmatig de grens over gaat.

Je kunt ook gebruikmaken van een bezorgdienst die de Pixel 6 door kan sturen. Tegen extra kosten kun je de smartphone dan gewoon thuis in Nederland laten bezorgen. Er zijn een hoop bedrijven die gespecialiseerd zijn in het doorsturen van pakketjes, zoals bijvoorbeeld Forward2Me of Mailboxde. Je kunt de Pixel 6 (Pro) dan gewoon bestellen via de Duitse Google Store en vult het adres van het doorstuurbedrijf in. Het doorstuurbedrijf plakt er vervolgens een nieuw adres op en stuurt het voor een paar tientjes door naar dit adres.

Als laatste kun je wachten op de grijze import. Dat Google de Pixel 6 (Pro) officieel niet in Nederland uitbrengt wil niet betekenen dat de smartphone hier nooit verkrijgbaar zal zijn. Bedrijven kunnen grote bestellingen doen in het buitenland en deze vervolgens importeren naar Nederland. Dit noemen we grijze import. Via de grijze import kosten de toestellen wel wat meer dan in het buitenland en de smartphones verschijnen pas wat later bij ons in de winkels, maar als je kunt wachten en het extra geld er voor over hebt is dit de perfecte optie.

De reguliere Google Pixel 6 kost in Europa 649 euro. Voor de Pixel 6 Pro betaal je 849 euro. Bekijk hier de volledige specificaties van beide smartphones.

via [androidplanet]