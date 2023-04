3 belangrijke redenen om te werken in de Cloud

Heb jij nog steeds al jouw foto’s opgeslagen op je eigen computer? Dan ben je een van de weinigen. Steeds meer mensen ontdekken namelijk het voordeel van werken in de Cloud. Het aantal particulieren én ondernemingen dat online bestanden en programma’s opslaat groeit gestaag. Dat is begrijpelijk wanneer je deze drie belangrijke redenen om in de Cloud te werken kent.

Altijd en overal bereikbaar

Een groot voordeel van werken in de Cloud is het feit dat je bestanden altijd en overal bereikbaar zijn. Of je nu thuis werkt, op je werk, of aan de andere kant van de wereld: als je een internetverbinding hebt kun je de Cloud in. Is dit praktisch? Zeker! Kijk maar naar die foto’s die je hebt opgeslagen op je eigen computer. Wanneer je op bezoek bent bij vrienden, kun je die foto’s dus niet laten zien. Maar sla je ze op in de Cloud, dan kun je ze zo bekijken op je telefoon of de laptop van je vrienden. Door bestanden en programma’s online op slaan, creëer je dus veel extra flexibiliteit.

Altijd ruimte voor groei

Heb je een eigen onderneming en ben je van plan de komende jaren nog flink te groeien? Dan is het ook een voordeel om te werken met clouddiensten, zoals die van TTNL. Je hebt hierdoor namelijk veel minder gedoe met het creëren van extra werkplekken en het aanpassen van licenties. En je voorkomt ook dat je nu al betaalt voor diensten die je nu nog niet nodig hebt, maar in de toekomst misschien wel. Hierdoor kan werken in de Cloud dus ook nog eens voordeel opleveren.

Altijd goed beveiligd

Om software veilig te houden, is het van groot belang dat updates op tijd worden uitgevoerd. Maar zeg eens eerlijk: hoe vaak heb jij de afgelopen tijd een update uitgesteld, omdat het net even niet uitkwam? Bij programma’s in de Cloud gaat dat veel simpeler. Daar zorgt de provider er namelijk voor dat altijd de laatste updates zijn uitgevoerd. Dit maakt online werken dus veilig en betrouwbaar, zonder dat je hier zelf veel tijd en energie in hoeft te steken. Redenen genoeg dus, om gebruik te maken van de Cloud!