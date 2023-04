Samsung Galaxy S23 Ontvangt Beveiligingsupdate Van April

De maand april is nog jong, maar Samsung heeft de beveiligingspatch van april nu al uitgerold naar de vlaggenschip-smartphones van de fabrikant. De update is als eerste te downloaden op de smartphones in de Galaxy S23-serie.

De beveiligingspatch van april is ook al in Nederland aangekomen, zo blijkt uit berichten van Galaxy S23-gebruikers. De update komt binnen op de reguliere Galaxy S23, de S23+ en de S23 Ultra. De april-patch dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem en zorgt ervoor dat de smartphone weer helemaal up-to-date is.

De update is maar liefst 930MB groot. Dit wil zeggen dat de update meer bevat dan alleen een nieuwe beveiligingspatch. De update brengt namelijk ook camera-verbeteringen met zich mee. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat het probleem met de sluiterknop is opgelost en de Super Steady-modus beter werkt. Daarnaast zijn foto’s die zijn gemaakt met de 50 MP of 200 MP modus veel scherper.

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Software-update” -> “Downloaden en installeren“.

