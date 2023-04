Xiaomi Mi 11 Ontvangt Android 13-update

Maak jij gebruik van een Xiaomi Mi 11 of Xiaomi 11 Pro, dan hebben wij goed nieuws. Xiaomi is namelijk begonnen met de uitrol van Android 13 naar deze twee smartphones. De Android 13-update komt samen met de MIUI 14-schil en brengt een hoop verbeteringen en nieuw functies met zich mee.

Heb je een Xiaomi Mi 11 (Pro) dan kun je elk moment een update verwachten naar Android 13 met de MIUI 14-schil. De update brengt een hoop verbeteringen met zich mee en installeert ook gelijk de beveiligingspatch van maart 2023. Met deze patch worden weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt.

Na de installatie moet het besturingssysteem stabieler draaien en minder stroom verbruiken en kun je onder andere gebruik maken van geavanceerdere instellingen. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de interface en kun je fotoalbums delen met vrienden en familie die ook in het bezit zijn van een Xiaomi-smartphone.

De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij alle Xiaomi Mi 11 (Pro)-gebruikers is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig o updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]