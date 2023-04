Sony Introduceert Nieuwe IMX858-sensor Die Zal Worden Gebruikt In De Xiaomi 13 Ultra

Sony heeft zijn nieuwste camera-sensor voor smartphones aangekondigd. Het gaat om de IMX858-sensor, die driemaal te vinden zal zijn in de aankomende Xiaomi 13 Ultra. Alleen de hoofdcamera van de Xiaomi 13 Ultra gebruikt een andere sensor.

De Sony IMX858-sensor is een 50MP smartphone-camera met een oppervlakte van zo’n 20 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/2,51-inch. De pixels van de sensor zijn 0,6 micron groot. De zogeheten Lytia-sensor met gescheiden pixellagen verschilt van andere sensoren, doordat de transistors en fotodiodes voor het eerst van elkaar zijn gescheiden in de laag met pixels. De transistors zijn geplaatst achter de fotodiodes. Dit nieuwe ontwerp moet er voor zorgen dat pixels meer licht op kunnen vangen dan voorheen.

Xiaomi zal de IMX858-sensor gebruiken in de Xiaomi 13 Ultra voor de ultragroothoeklens, de telelens met 3x optische zoom en de tweede telelens met 5x optische zoom. De hoofdlens maakt gebruik van een IMX989-sensor, die ook te vinden is in de Xiaomi 12S Ultra en Xiaomi 13 Pro. Xiaomi zal de Xiaomi 13 Ultra op dinsdag 18 april officieel introduceren.

via [tweakers]