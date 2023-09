Samsung Introduceert Luxere Varianten Van Galaxy Z Fold 5 en Flip 5

Samsung heeft in China de Samsung W24 en W24 Flip aangekondigd. Het gaat om luxere varianten van de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5, die onder andere beschikking over een gouden behuizing. Ook hebben de smartphones wat meer werkgeheugen.

De Samsung W24 beschikt over een goud gespoten behuizing en een achterkant van keramiek. Intern vinden we 16GB werkgeheugen. De reguliere Galaxy Z Fold 5 heeft 12GB werkgeheugen aan boord. De overige specificaties zijn gelijk gebleven. De W24 Flip heeft ook een goudkleurige behuizing en 12GB werkgeheugen, in plaats van 8GB werkgeheugen.

In China krijgen de Samsung W24 en W24 Flip een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer €2.060 en €1.288. We verwachten echter dat de smartphones niet buiten China op de markt verschijnen. Wil je een uniek toestel, dan moet je dus even naar China vliegen.

via [hardware.info]