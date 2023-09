Huawei Introduceert Opvouwbare Huawei Mate X5

Huawei heeft zijn nieuwste opvouwbare smartphone aangekondigd. De Huawei Mate X5 is niet uitgerust met een Qualcomm-processor. Huawei heeft dit keer namelijk gekozen voor een eigen HiSilicon Kirin 9000s-chipset.

De Huawei Mate X5 is momenteel alleen voor de Chinese markt aangekondigd en lijkt geen interessante upgrade ten opzichte van de X3. Zelfs de HiSilicon Kirin 9000s-processor is waarschijnlijk niet beter dan de processor in de Mate X3. Wel is de smartphone uitgerust met bluetooth-alternatief NearLink en is het mogelijk om berichten te versturen via satelliet verbinding.

Intern vinden we 16GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. De Huawei Mate X5 kost ongeveer hetzelfde als de Mate X3, die een adviesprijs meekreeg van 2.199 euro. Het is nog onduidelijk of de Mate X5 wereldwijd zal worden uitgebracht. Zelfs als Huawei de Mate X5 wereldwijd zou willen introduceren is dit misschien helemaal niet mogelijk. De Amerikaanse overheid doet namelijk nog onderzoek naar de chipset van Huawei. Er bestaat een kans dat de processorfabrikant SMIC de processor helemaal niet mag maken op 7nm, omdat er nog steeds handelsbeperkingen zijn tussen de VS en Huawei.

via [AW]