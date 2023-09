Qualcomm Introduceert Snapdragon 7s Gen 2 Voor Budget-smartphones

Qualcomm heeft een nieuwe processor voor voordelige smartphones aangekondigd. De Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2-processor zal onder andere worden gebruikt in de Redmi Note 13 Pro, die Xiaomi volgende week officieel zal introduceren in thuisland China.

De Snapdragon 7s Gen 2 is een 4nm-soc en beschikt over acht nog onbekende CPU-cores. Het gaat om 4 prestatiekernen en 4 efficiëntiekernen. De processor heeft een maximale kloksnelheid van 2,4Ghz. Details over de GPU heeft Qualcomm nog niet gegeven. Ondanks dat we nog niet alle details hebben lijkt de Snapdragon 7s Gen 2 de zwakste soc in de Snapdragon 7-serie tot nu toe.

De processor maakt gebruik van een X62-modem en heeft ondersteuning voor bluetooth 5.2 en de QuickCharge 4+-oplaadtechnologie. De processor kan overweg met een 48MP selfie-camera, een 32+16MP dual-camera of een driedubbele 16+16+16MP camera. We weten dat Xiaomi de Snapdragon 7s Gen 2 zal gebruiken in de Redmi Note 13 Pro, maar het is nog onduidelijk in welke andere smartphones we de processor kunnen verwachten.

via [hardware.info]