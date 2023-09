“Google Pixel 8a Te Zien Op Gelekte Hands-on Foto’s”

Google zal de Pixel 8a waarschijnlijk pas volgend jaar officieel aankondigen, maar op het internet zijn nu al hands-on foto’s opgedoken die de smartphone van alle kanten tonen. Het is nog onduidelijk wanneer Google de Pixel 8a officieel zal introduceren.

De onderstaande foto’s zijn op X (voorheen Twitter) gedeeld door Abhishek Yadav. Abhishek Yadav is een tech-lekker die vaker juiste informatie over smartphones heeft uitgelekt. Op de foto’s zien we een smartphone die er duidelijk anders uitziet dan de Pixel 7a. Zo valt op dat de Pixel 8a een ronder ontwerp heeft waarbij het scherm rondere hoeken heeft. Hierdoor heeft de smartphone meer weg van de Pixel 5 dan zijn rechtstreekse voorganger.

We zien de lichtblauwe uitvoering van de smartphone met aan de achterkant de bekende langwerpige camera-module. Hierin zitten vermoedelijk twee lenzen verwerkt. Informatie over de specificaties van de Pixel 8a hebben we nog niet.

Het is nog onduidelijk wanneer Google de Pixel 8a zal introduceren, maar de voorganger van de Pixel 8a verscheen in mei op de markt. Als Google hetzelfde schema volgt zal dat betekenen dat we nog acht maanden moeten wachten op de introductie van de Pixel 8a. Daarom raden we aan om de geruchten over deze smartphone voorlopig nog met een flinke korrel zout te nemen.

Op 4 oktober zal Google eerst nog de reguliere Pixel 8 en de Pixel 8 Pro aankondigen.

via [androidplanet]