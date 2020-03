“OnePlus 8 Komt In Deze Kleuren Op De Markt”

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 14 april de OnePlus 8-serie zal presenteren, maar details over de smartphones heeft OnePlus nog niet gegeven. Er zijn nu echter afbeeldingen opgedoken waarop de smartphone in verschillende kleuren te zien is.

Nadat eerder al een officiële persafbeelding uitlekte is de OnePlus 8 nu in drie verschillende kleuren te zien op afbeeldingen die zijn gedeeld door Roland Quandt. We zien onder andere een gradiënt uitvoering, genaamd “Interstellar Glow”. Daarnaast zien we de smartphone in de kleuren “Glacier Green” en “Onyx Black”. Het is onduidelijk of de Pro-uitvoering in andere kleuren verkrijgbaar zal zijn.

Er zijn al verschillende specificaties uitgelekt. Zo zou de OnePlus 8 beschikken over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een uitsparing voor de 16MP selfie-camera, een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een waterdichte behuizing, 5G-ondersteuning, een 4.300 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

via [AW]