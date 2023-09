Automerk NIO Introduceert Android-smartphone

NIO is een bedrijf dat elektrische auto’s maakt, maar de fabrikant heeft nu ook een smartphone aangekondigd. De NIO Phone draait op Android en kost in China omgerekend zo’n 830 euro.

NIO brengt sinds 2016 auto’s op de markt, maar opvallend genoeg heeft de fabrikant nu ook de NIO Phone geïntroduceerd. De NIO Phone beschikt onder andere over een 6,81-inch 2K gecurved scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, 1TB opslagruimte en een 5.200 mAh accu met ondersteuning voor 66W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

Met de NIO Phone kun je onder andere je NIO auto openen. Zelfs wanneer de accu van de smartphone leeg is kun je nog 48 uur lang je elektrische auto openen met je toestel. Daarnaast kun je dankzij ultrawideband-technologie het scherm van je smartphone weergegeven als virtuele telefoon op de middenconsole van je auto. Ook heeft NIO een eigen appwinkel gemaakt.

De NIO Phone is vanaf 28 september in China verkrijgbaar voor RMB 6,899, omgerekend zo’n 833 euro. Hiervoor krijg je de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte. Er is ook een variant met 16GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte verkrijgbaar voor RMB 7,499, omgerekend zo’n 956 euro.

Niet ieder zit te springen om de NIO Phone. Zo waren diverse aandeelhouders tegen, omdat NIO momenteel verlies lijdt en zich daarom beter kan blijven focussen op het maken van auto’s. Daarnaast denken mensen dat NIO de smartphone voornamelijk uitbrengt om data van gebruikers te kunnen verzamelen.

via [AW]