KPN-klanten Krijgen Deze Maand 5GB Gratis Data

December is een maand met vele feestdagen waarbij we veel in contact blijven met vrienden en familie. KPN geeft zijn klanten daarom 5GB gratis internet die je meerdere maanden kunt blijven gebruiken.

Mensen die een mobiel abonnement hebben van KPN krijgen deze maand gratis 5GB data cadeau, die ze twee maanden lang kunnen gebruiken. De gratis databundel is geldig van 1 december 2023 tot 31 januari 2024. Je kunt in de MijnKPN app zien of je de 5GB databundel al hebt ontvangen. De databundel met de naam “Een kadootje voor jou” is te vinden onder “Mijn bundels“.

De 5GB databundel gebruik je zodra je bestaande bundels op zijn. Heb je geen behoefte aan de extra data, dan kun je data doneren aan verschillende doelen, zoals het Rijksmuseum, KNVB, Mooiste Contact Fonds, het KPN Sportfonds of het Concertgebouw.

