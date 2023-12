OnePlus 12 Officieel Aangekondigd: Alle Details Op Een Rijtje

OnePlus heeft zojuist zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd in thuisland China. De OnePlus 12 heeft een opvallend fel scherm en een uitgebreide camera-setup.

De OnePlus 12 is nu alleen voor de Chinese markt aangekondigd, maar de smartphone verschijnt begin 2024 ook in Europa op de markt. De OnePlus 12 beschikt over een 6,82-inch OLED-scherm met een resolutie van 3168 bij 1440 pixels en een variabele verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Met een felheid van maximaal 4500 nits heeft de OnePlus 12 het felste smartphonescherm tot nu toe.

Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor met minimaal 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De OnePlus 12 is ook beschikbaar met 24GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte. De accu heeft een flinke capaciteit van 5400mAh en kan met 100W bekabeld snelladen en 50W draadloos snelladen. Een verbeterde koeling moet er voor zorgen dat je lang met de smartphone kunt gamen en dankzij dualSIM-ondersteuning kun je de OnePlus 12 met twee telefoonnummers gebruiken. De behuizing is waterdicht (IP65-certificering) en is beschikbaar in de kleuren zwart, wit en groen.

Een van de key-features van de OnePlus 12 is de camera. Achterop vinden we een grote grote ronde camera-module met daarin een 50MP hoofdlens, een 64MP periscooplens met 3x optische zoom en een 48MP ultragroothoeklens. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 32MP selfie-camera. Voor de camera’s heeft OnePlus opnieuw samengewerkt met lenzenfabrikant Hasselblad.

In China kost de OnePlus 12 met 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte omgerekend ongeveer 570 euro. Voor de 512GB-versie betaal je omgerekend 630 euro en voor 24GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte betaal je 760 euro. Bij de Europese lancering zal de prijs vanwege de belastingen en importkosten echter een stuk hoger uitvallen. De OnePlus 11 verscheen in Europa op de markt voor een vanafprijs van 829 euro.