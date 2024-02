“Specificaties Voordelige Xiaomi Redmi A3 Gelekt”

Op het internet zijn specificaties opgedoken van de Xiaomi Redmi A3, een voordelige budget-smartphone. De Redmi A3 krijgt onder andere meer werkgeheugen en een groter en beter scherm dan zijn voorganger.

De Redmi A2 verscheen vorig jaar voor minder dan 100 euro op de markt en binnenkort kunnen we de opvolger van deze budget-smartphone verwachten. Volgens de bron Gizmochina beschikt de Redmi A3 over een 6,71-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels, een 90Hz verversingssnelheid en een maximale helderheid van slechts 400 nits. Door de lage helderheid is het scherm waarschijnlijk moeilijk leesbaar in direct zonlicht.

De Xiaomi Redmi A3 maakt verder gebruik van een nog onbekende MediaTek-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh (10W) accu, een 8MP selfie-camera in de druppelnotch van het scherm en een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een macrolens. Vanwege de minder krachtige specificaties draait de smartphone op de Go-versie van Android 13.

Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Redmi A3 in Nederland uitbrengt. De Redmi A2 verscheen in 2023 in Nederland op de markt voor net geen 100 euro en is inmiddels al verkrijgbaar voor slechts 79 euro.

via [androidplanet]