HMD Global Toont Ontwerpen Van Eigen Smartphones

HMD Global is verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones, maar de fabrikant wil nu ook smartphones onder zijn eigen merknaam uitbrengen. Nadat eerder al een render uitlekte heeft HMD nu zelf ook een aantal beelden gedeeld die het ontwerp van verschillende HMD-smartphones tonen.

Op de website van HMD staan een aantal kleurrijke beelden waarop onderdelen en ontwerpen van HMD-smartphones te zien zijn. Dit is opmerkelijk, want HMD heeft nog geen eigen smartphones aangekondigd. Dankzij de beelden krijgen we alvast een een indruk van wat HMD van plan is.

We zien verschillende smartphones, waarvan één met een dubbele camera en één met een driedubbele camera. Sommige smartphone krijgen zeer afgeronde hoeken en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Het is nog onduidelijk wanneer HMD de smartphones officieel zal introduceren, maar eind februari vindt de Mobile World Congress plaats. Het is goed mogelijk dat we tijdens dit evenement meer te weten komen over de eerste smartphones van HMD.

