Nothing Toont Design Van Nothing Phone (2a)

Nothing heeft het design van de aankomende Nothing Phone (2a) getoond in een video op het officiële YouTube-kanaal van de fabrikant. In de video toont Nothing de nieuwe smartphone aan een super fan en beantwoord het bedrijf een aantal vragen.

De officiële introductie van de Nothing Phone (2a) zal op 5 maart plaatsvinden, maar deze week heeft de fabrikant alvast het design van de smartphone getoond. Zo is de smartphone te zien op de MWC in Barcelona en heeft de fabrikant alvast de onderstaande video gedeeld waarin Nothing de designkeuzes bespreekt met de jonge super fan Maximilian.

In de video bespreekt de fabrikant geen specificaties, maar wel is duidelijk dat de eerder gelekte renders van Onleaks juist waren. We zien aan de achterzijde de unieke locatie van de dubbele rear-camera met daarom drie led-strips die samen de Glyphs-interface creëren. De behuizing is gemaakt van plastic en de knoppen aan de zijkant van aluminium.

Op de vraag of de Glyphs-interface in de toekomst ook verschillende kleuren kan tonen is de reactie duidelijk. Nee, die plannen zijn er niet. De Glyphs-interface op toekomstige smartphones blijft dus bestaan uit witte led-strips.

Na de officiële introductie op 5 maart zullen we de specificaties, prijzen en releasedatum met jullie delen.

via [AW]