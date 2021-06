Huawei Introduceert Nieuwe MatePad Pro Met 12,6-inch Scherm En HarmonyOS

Huawei heeft een nieuwe high-end tablet aangekondigd. Het gaat om een 12,6-inch versie van de MatePad Pro die draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS 2.0. De tablet verschijnt 13 juni in Duitsland op de markt voor een adviesprijs van 799 euro.

De website Notebookcheck schrijft dat de nieuwe tablet vooralsnog alleen voor Duitsland is aangekondigd. Hierdoor weten we niet wanneer en of de tablet naar Nederland komt. De nieuwe versie van de Huawei MatePad Pro is groter dan zijn voorgangers. De tablets heeft namelijk een 12,6-inch OLED-scherm met een beeldverhouding van 16:10 en een 60Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Kirin 9000-chipset, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 10.000mAh accu met ondersteuning voor 40W snelladen.







Voorop zit een 8MP selfie-camera en achterop een dual-camera met een 13MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De tablet heeft ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2, maar er is geen aansluiting voor een sim-kaart. Vanwege de Amerikaanse sancties draait de nieuwe MatePad Pro niet op Android, maar op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS 2.0. Apps kun je downloaden via Huawei’s eigen AppGallery in plaats van de Google Play Store.

De MatePad Pro is vanaf 13 juni in Duitsland verkrijgbaar voor 799 euro. Wie de tablet voor 17 augustus koopt krijgt gratis een magnetisch toetsenbord en een M-Pencil t.w.v. 248 euro cadeau.

