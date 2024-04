Echte Foto’s Tonen Google Pixel 8a In Kleuren Groen en Blauw

Nadat we de Google Pixel 8a eerder al te zien kregen op verschillende renders zijn er nu ook echte beelden opgedoken waarop de nieuwe mid-range smartphone te zien is. Op de beelden zien we zowel de groene als de blauwe uitvoering van de Pixel 8a.

De officiële introductie van de Google Pixel 8a zal volgende maand plaatsvinden en waarschijnlijk is de smartphone in Nederland onder andere via Vodafone verkrijgbaar. De Pixel 8a is al vaak voorbijgekomen in het geruchtencircuit en ook deze week hebben we weer nieuwe informatie ontvangen. De smartphone is nu namelijk in verschillende kleuren te zien op de onderstaande beelden.

De beelden laten duidelijk zien hoe de Google Pixel 8a er uit komt te zien. Zowel de groene als de blauwe uitvoering hebben een matte achterkant en een glimmende camera-module. Volgens eerdere berichten heeft de Google Pixel 8a een 6,1-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Tensor G3-chipset, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 27W snelladen.

via [droidapp]