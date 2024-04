Amerikaanse Senaat Stemt Voor Verbod Van TikTok

Nadat het Huis van Afgevaardigden eerder al een wet goedkeurde die er voor zorgt dat ByteDance gedwongen wordt om TikTok te verkopen, heeft nu ook de Amerikaanse Senaat ingestemd met het algehele verbod op TikTok. ByteDance krijgt een jaar de tijd om TikTok te verkopen aan een Amerikaanse partij.

De Amerikaanse Senaat stemde met 79 stemmen voor en 18 stemmen tegen, voor een verbod van TikTok onder de huidige omstandigheden. Ook Biden heeft aangegeven dat hij de nieuwe wet zal ondertekenen. Het wetsvoorstel richt zich op grote applicaties die gecontroleerd worden door ‘buitenlandse tegenstanders’. Met het nieuwe wetsvoorstel willen Amerikaanse politici de nationale veiligheid van het land beter beschermen. ByteDance krijgt een jaar de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen, anders zal TikTok in Amerika worden geblokkeerd.

Nu de nieuwe wet is goedgekeurd heeft het Chinese bedrijf twee opties. ByteDance kan TikTok verkopen aan een Amerikaanse partij of het bedrijf kan de verbanning accepteren, waarna appwinkels TikTok in de Verenigde Staten niet meer mogen aanbieden. ByteDance start een juridische procedure om te verbanning te voorkomen, omdat het bedrijf het niet eens is met de redenering van de Amerikaanse overheid. ByteDance geeft aan dat het geen banden heeft met de Chinese overheid en dat een groot deel van het bedrijf al in handen is van Amerikaanse investeerders.

