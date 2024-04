Google Pixel 8a In Vier Kleuren Te Zien Op Beelden

Google zal de Pixel 8a waarschijnlijk in mei officieel introduceren, maar veel details over de nieuwe smartphone zijn al voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Dit keer krijgen we de Google Pixel 8a in vier verschillende kleuren te zien op gelekte beelden.

De vier beelden zijn gedeeld door de website Android Headlines en zijn mogelijk officiële renders van Google. We zien de Pixel 8a in de kleuren blauw, crème, groen en zwart. Google noemt deze kleuren mogelijk Obsidian, Porcelain, Bay en Mint. Naast de kleuren geven de beelden ook veel weg over de vormgeving van de smartphone.

Zo krijgt de Google Pixel 8a een scherm met ronde hoeken en redelijk dikke randen. Wel lijken de schermranden ietsjes dunner dan die van de Pixel 7a. Volgens de geruchten gaat het om een 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een piekhelderheid van 1400 nits. Intern vinden we een Tensor G3-chipset, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 27W snelladen. De camera’s zijn mogelijk gelijk aan die van de Pixel 7a.

Google zal de Pixel 8a naar verwachting volgende maand tijdens Google I/O 2024 presenteren. Dit evenement start op 14 mei.

via [bright]