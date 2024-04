Samsung Brengt Galaxy AI Naar Galaxy S22-serie, Tab S8-serie, Z Fold 4 en Z Flip 4

Samsung heeft via een persbericht bekendgemaakt dat de fabrikant de slimme functies van Galaxy AI zal uitrollen naar oudere toestellen, waaronder de Galaxy S22-serie, de Galaxy Tab S8-serie, de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4. In het persbericht staat niks over de Galaxy S21-serie.

We schreven eerder al dat Samsung van plan is om Galaxy AI, een softwarepakket dat bestaat uit slimme functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, naar oudere toestellen uit te rollen. Zo is Galaxy AI al sinds de lancering beschikbaar op de Galaxy S24-serie, maar zal Galaxy AI via een update ook naar vlaggenschip-smartphones van voorgaande jaren worden uitgerold. Om welke toestellen het precies gaat was nog onduidelijk, maar Samsung heeft nu wat meer duidelijkheid gegeven.

Via dit persbericht heeft Samsung officieel bekendgemaakt dat Galaxy AI naar de smartphones in de Galaxy S22-serie en de tablets in de Galaxy Tab S8-serie zal worden uitgerold. Ook de opvouwbare Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 kunnen binnenkort met Galaxy AI aan de slag. Galaxy AI zal worden gecombineerd met de update naar One UI 6.1. Een exacte datum hebben we nog niet.

Volgens eerdere berichten krijgen ook de Galaxy S21-serie, de Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3 toegang tot Galaxy AI, maar zal het aantal beschikbare functies beperkter zijn. Zo krijgen deze smartphones alleen toegang tot ‘Circle to search’ en ‘Magic rewrite’. Samsung heeft deze smartphones echter niet genoemd in het persbericht.

via [androidplanet]