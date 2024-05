One UI 6.1-update Rolt Uit Naar Samsung Galaxy A53

Samsung is begonnen met de uitrol van One UI 6.1 voor de Galaxy A53. Verschillende gebruikers in Europa melden dat ze de nieuwe versie van Samsung’s Android-schil al hebben gedownload, maar het kan een aantal dagen duren voordat de update wereldwijd beschikbaar is.

De Samsung Galaxy A53 is inmiddels meer dan twee jaar oud, maar de Galaxy A53 is nog steeds een zeer populaire mid-range smartphone. De gebruikers van de Galaxy A53 keken lange tijd uit naar de One UI 6.1-update, die nu door Samsung wordt uitgerold. De One UI 6.1-schil brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee, inclusief enkele AI-features.

De One UI 6.1-schil brengt onder andere nieuwe mogelijkheden met zich mee voor het bewerken van foto’s en video’s. Sommige van deze bewerking-tools maken gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgen gebruikers toegang tot een verbeterde zoekfunctie in de gallery-app, toegang tot de nieuwste Samsung-apps en meer opties om het vergrendelscherm te personaliseren. Daarnaast werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van april 2024.

De One UI 6.1-update is ongeveer 2200MB groot en rolt in fasen uit. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy A53.

via [androidpolice]