Deze 15 Samsung-smartphones Ontvangen Juni-update

Iedere maand rolt Google een nieuwe beveiligingspatch uit die doorgaans enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aanpakken. De beveiligingspatch van juni 2024 staat nu klaar voor een groot aantal Samsung-smartphones. Het gaat om in totaal 15 verschillende toestellen.

Samsung is begonnen met de uitrol van de juni-update voor de smartphones in de Galaxy S24-serie, de Galaxy S22-serie, de Galaxy S21-serie en de vouwbare Galaxy Z Fold 5, 4, 3 en Galaxy Z Flip 5, 4, 3. Naast de patches van Google heeft Samsung zelf ook een aantal patches toegevoegd aan de juni-update, die specifiek gericht zijn op de smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De juni-update brengt geen nieuwe functies met zich mee.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

