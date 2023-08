Samsung Galaxy Z Fold 5 Doorstaat Duurzaamheidstest

De Galaxy Z Fold 5 is de nieuwste opvouwbare smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung. Het zou ook de stevigste vouwbare smartphone tot nu toe moeten zijn. Uit een duurzaamheidstest van JerryRigEverything blijkt dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 inderdaad een uitstekende bouwkwaliteit heeft.

Een opvouwbare smartphone beschikt over allerlei beweegbare onderdelen en is daardoor over het algemeen minder stevig dan een reguliere smartphone. Toch zien we de bouwkwaliteit van vouwbare smartphones ieder jaar flink verbeteren en uit een duurzaamheidstest van YouTuber JerryRigEverything blijkt dat ook de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5 goed door een stresstest komt.

In de onderstaande video misbruikt JerryRigEverything de Samsung Galaxy Z Fold 5 met zand, vuur en een stanleymes. Ook kijkt hij hoe makkelijk of moeilijk de behuizing te buigen of zelfs te breken is. Het eindresultaat is opvallend positief voor de vlaggenschip-smartphone van Samsung. Uit de test blijkt dat gebruikers van de Galaxy Z Fold 5 best ruig met hun toestel kunnen omgaan.