Foto Toont Samsung Galaxy S25 Ultra Met Nieuw Design

Er is voor het eerst een foto opgedoken van de Samsung Galaxy S25 Ultra. Als we op de foto afgaan krijgt de opvolger van de S24 Ulta een iets ander ontwerp, met meer afgeronde hoeken.

De foto is gedeeld door tech-lekker Ice Universe. Het gaat om een mock-up op basis van berichten in het geruchtencircuit. Veel verschillen tussen de S25 Ultra en de huidige S24 Ultra zien we niet, maar de hoeken van het scherm zijn wel wat ronder. Misschien kiest Samsung voor afgeronde hoeken om een iets elegantere uitstraling te creëren, want de huidige S24 Ultra ziet er wel heel strak uit.

Samsung zal de Galaxy S25-serie volgend jaar waarschijnlijk in januari of februari officieel introduceren. De huidige Samsung Galaxy S24 Ultra verscheen op de markt voor een vanaf adviesprijs van 1249 euro, maar is in sommige webwinkels inmiddels al verkrijgbaar voor ongeveer 1000 euro.

via [droidapp]