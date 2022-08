Samsung Toont Nieuwe Functies Van One UI 5

Samsung heeft het bètaprogramma van Android 13 met One UI 5 gestart. One UI 5 is de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil, die weer een aantal veranderingen en nieuwe functies met zich meebrengt. Samsung laat alvast weten wat er nieuw is.

Samsung heeft een bètaprogramma gestart zodat mensen Android 13 met de One UI 5-schil alvast kunnen testen. Dit bètaprogramma is nog niet beschikbaar in Nederland en België, maar dankzij screenshots krijgen we alvast een goede indruk van wat One UI 5 met zich meebrengt. Samsung zegt zelf het volgende over de nieuwe schil: “One UI 5 biedt een reeks nieuwe aanpassings-, beveiligings- en toegankelijkheidsfuncties als onderdeel van Samsungs voortdurend streven om zoveel mogelijk gebruikers de nieuwste mobiele ervaringen te bieden.“

Samsung heeft onder andere de Kleurenpalet in One UI 5 uitgebreid om gebruikers meer opties te geven om de interface verder te personaliseren. Zo krijg je de keuze uit 16 vooraf ingestelde kleurthema’s op basis van één achtergrond en 12 meer kleuropties voor het startscherm, de pictogrammen en snelle instellingen. Ook is het in One UI 5 mogelijk om widgets die even groot zijn te stapelen, zodat je horizontaal door de widgets kunt scrollen.

Verder maakt Samsung het makkelijk om meldingen van apps te blokkeren, is er een vernieuwd scherm voor beveiliging en privacy toegevoegd en moet de nieuwe interface makkelijker toegang geven tot de geluids- en trilinstellingen. Ook de camera-app krijgt een upgrade. Deze update zorgt er onder andere voor dat je sneller kunt inzoomen en close-up foto’s kunt maken. Voor mensen met een beperking heeft Samsung meer toegankelijkheidsopties toegevoegd. Opties zoals gesproken hulp met audiobeschrijvingen of hardop uitspreken van de invoer van het toetsenbord moet het makkelijker maken om de smartphone te bedienen.

De One UI 5 Bèta rolt als eerste uit in thuisland Zuid-Korea, Duitsland en de Verenigde Staten. In de komende maanden is de nieuwe versie ook te testen in Polen, het Verenigd Koninkrijk, China en India. De bèta is eerst alleen beschikbaar voor de Galaxy S22-serie, maar later komt de bèta ook naar andere smartphones.

