Oppo Introduceert Oppo Reno 12 F 5G In Nederland Voor 399 Euro

Oppo heeft vandaag een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. De Oppo Reno 12 F 5G is een kleurrijke smartphone met een 6,67-inch AMOLED-scherm, een 50MP hoofdlens, een 5000mAh accu en een lichtgevende camera-module. De Reno 12G 5G verschijnt vandaag in Nederland op de markt voor 399 euro.

De opvolger van de Reno 11 F beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2100 nits, een MediaTek Dimensity 6300-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De vingerafdrukscanner zit onder het scherm, de opslagruimte kun je uitbreiden met een microSD-kaart en er is ondersteuning voor “Reverse Charging”. De behuizing heeft een IP64-rating gekregen en de smartphone draait uit de doos op Android 14 met de ColorOS 14-schil. Ook heeft de Oppo Reno 12 F 5G een vrij unieke camera-module, waarover het bedrijf in een persbericht meet uitleg geeft.

Met de introductie van het nieuwe Cosmos Ring-design brengt de OPPO Reno12 F 5G een revolutie teweeg in het ontwerp van de Reno-serie. De cirkelvormige cameramodule op de achterkant is geïnspireerd door klassieke polshorloges en heeft een slanke, elegante en luxe uitstraling. Er zit een Halo Light om de cameramodule voor een uniek dynamisch lichteffect dat synchroniseert met muziek en een extra vibe toevoegt aan de luisterervaring van gebruikers. Het Halo Light biedt niet alleen verschillende aanpasbare lichteffecten voor verschillende scenario’s, maar functioneert ook als een subtiel meldingssysteem voor opladen, oproepen en berichten.

De Oppo Reno 12 F 5G zal via de officiële Oppo E-store en andere verkoopkanalen worden aangeboden voor een adviesprijs van 399 euro (8GB + 256GB).