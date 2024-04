Oppo Reno 11 F Aangekondigd Voor 449 Euro

Oppo heeft weer een nieuwe smartphone aangekondigd. De Oppo Reno 11 F is een groene smartphone met een groot scherm en dunne randen die ook in Nederland op de markt verschijnt. De Reno 11 F is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 449 euro.

De Oppo Reno 11 F beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 7050-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

De Oppo Reno 11 F is 7,54mm dun, weegt 177 gram en verschijnt op de markt in de kleur Palm Green. De smartphone draait op Android 14 met de ColorOS-schil en de behuizing is spatwaterbestendig (IP65).