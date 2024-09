Samsung Galaxy S24 FE Gespot In Verschillende Kleuren

Naar verwachting zal de officiële introductie van de Samsung Galaxy S24 FE over ongeveer een maand plaatsvinden, maar in het geruchtencircuit zijn nu al verschillende renders opgedoken waarop de smartphone in meerdere kleuren te zien is. Het valt op dat Samsung kiest voor zachte kleuren.

De Galaxy S24 FE (Fan Edition) is een voordeligere uitvoering van Samsung’s vlaggenschip-smartphone. De Galaxy S24 FE komt grotendeels overeen met de reguliere Galaxy S24, maar heeft een aantal “downgrades” om kosten te besparen. Denk hierbij aan een minder krachtige processor of andere materialen voor de behuizing. Op de onderstaande afbeeldingen zien we hoe de Galaxy S24 FE er uit ziet in de kleuren zwart, wit, geel, groen en blauw. De beelden zijn gedeeld door de bron Android Headlines.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy S24 FE over een 6,7-inch scherm met een FHD+-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1900 nits. De randen rondom het scherm zijn 1,99 millimeter dun. Intern vinden we een Exynos 2400e-processor, een 4.565 mAh accu, een 10MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. De Galaxy S24 FE kost naar verwachting 449 of 499 euro.

via [AW]