Nederlanders Ontvangen Google Pixel Watch 3 Al Eerder Dan Releasedatum

Verschillende Nederlanders hebben de Google Pixel Watch 3 al ontvangen, terwijl 10 september de officiële lanceringsdatum is. Dit komt door een fout van Belsimpel, die de smartwatch vroegtijdig heeft opgestuurd.

Als jij jouw Pixel Watch 3 bij Belsimpel hebt besteld dan heb je mazzel. Belsimpel is namelijk een week voor de officiële verkoopdatum al begonnen met het verzenden van bestellingen. Hierdoor kunnen veel Nederlanders nu al met de smartwatch aan de slag, zo blijkt uit berichten op het internet. Wel laat Belsimpel weten dat klanten beter nog even kunnen wachten met het activeren van de Pixel Watch 3, omdat de software-ondersteuning voor de smartwatch pas vanaf 10 september in volle werking is.

Google Pixel Watch 3

Google introduceerde de Pixel Watch 3 op 13 augustus en de smartwatch is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Prijzen voor de verschillende modellen variëren van 399 euro tot 549 euro. De Pixel Watch 3 heeft onder andere een verbeterde scherm gekregen, met dunnere schermranden, een piekhelderheid van 2000 nits en een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 60Hz. Intern vinden we een Snapdragon W5-processor in combinatie met een tweede processor om kleine taken op een energiezuinige manier uit te voeren. In de batterijbesparingsmodus gaat de accu tot 36 uur mee en bij normaal gebruikt ongeveer 24 uur.

Prijs

– 41mm (WiFi-only): 399 euro

– 41mm (LTE): 499 euro

– 45mm (WiFi-only): 449 euro

– 45mm (LTE): 549 euro

De Google Pixel Watch 3 is verkrijgbaar in de kleuren goud (alleen 41mm model), matzwart, zilver en grijsgroen.

