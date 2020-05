Samsung Galaxy S10 Lite Ontvangt One UI 2.1-update

De One UI 2.1-update voor de Samsung Galaxy S10 Lite is nu te downloaden in Nederland en België. De update brengt een aantal functies van de Galaxy S20-serie naar de Galaxy S10 Lite.

One UI 2.1 draait al op een groot aantal smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant, waaronder de Galaxy Flip, de volledige Galaxy S20-serie, de Galaxy Note 10 (Plus) en de Galaxy S10, S10e en S10 Plus. Nu komt de update met versienummer G770FXXU2BTD2 ook binnen op de Samsung Galaxy S10 Lite via OTA en via SmartSwitch.

One UI 2.1 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder nieuwe camera- en galerij-functies. Zo kun je met de nieuwe Single Take-functie korte filmpjes van 3 tot 10 seconden opnemen waarna Single Take de beste opnames voor je selecteert. Daarnaast heeft de camera een Pro-modus, Custom filters, Night Hyperlapse, en de verbeterde Nachtstand gekregen.

Verder is One UI 2.1 voorzien van een verbeterde Gallery, Quick Share, Music Share en Easy Share én installeert de update de beveiligingspatch van april 2020.

Je ontvangt een notificatie zodra de One UI 2.1-update klaarstaat voor jouw Samsung Galaxy S10 Lite. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.

via [AW]