Renders Van Samsung Galaxy A16 Uitgelekt

Op het internet zijn afbeeldingen opgedoken waarop een nieuwe budget-smartphone van Samsung te zien is. Het gaat om renders van de Samsung Galaxy A16, die in de komende maanden op de markt zal verschijnen.

Samsung brengt elk jaar meerdere smartphones op de markt voor in de Galaxy A-serie en dit keer kijken we onder andere uit naar de opvolger van de Galaxy A15. Gelekte beelden van de Galaxy A16 laten nu zien dat de smartphone wel erg veel lijkt op zijn voorganger. We zien dat het scherm aan de onderzijde een dikke rand heeft en aan de bovenzijde is voorzien van een druppelnotch voor de selfie-camera. Achterop vinden we een driedubbele camera en aan de zijkant een “Key Island” met daarin de power- en volume-knoppen.

De vingerafdrukscanner zit in de power-knop verwerkt en volgens de geruchten bestaat de rear-camera uit een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptesensor. Dit is dezelfde camera-setup als die van de Galaxy A15. Naar verwachting verschijnt er een 4G- en 5G-model van de Galaxy A16 op de markt voor een adviesprijs van ongeveer 200 tot 220 euro.

via [droidapp]