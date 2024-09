OnePlus Toont Scherm Van OnePlus 13

OnePlus zal de OnePlus 13 in oktober officieel introduceren, maar de fabrikant heeft nu alvast de eerste details gedeeld. OnePlus heeft namelijk het scherm van de OnePlus 13 getoond op de social media website Weibo.

In een bericht op Weibo schrijft topman Li Jie dat de OnePlus 13 een “Oriental Screen” van de tweede generatie krijgt. Met andere woorden, de OnePlus 13 krijgt een beter scherm dan de OnePlus 12. Naar verwachting heeft het nieuwe scherm onder andere een hogere helderheid en verbruikt het scherm minder stroom.

Het scherm van de OnePlus 13 is volgens de geruchten opnieuw 6,82-inch groot. Wel lijkt het scherm op de foto volledig plat, terwijl het scherm van de OnePlus 12 licht gebogen is. Volgens eerdere geruchten zou de OnePlus 13 echter een scherm krijgen die net als de Xiaomi 14 Ultra aan alle kanten een lichte kromming heeft. Het is dus nog even afwachten waarvoor OnePlus kiest. Als de OnePlus 13 wel een plat scherm krijgt stapt OnePlus net als Samsung en Google bij zijn high-end smartphones af van gebogen schermen.

De geruchten spreken verder over de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Gen 4-processor, een 6000mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen en een driedubbele rear-camera met drie 50MP lenzen. De officiële introductie zal in oktober plaatsvinden, maar waarschijnlijk verschijnt de smartphone pas begin 2025 in Europa op de markt.

