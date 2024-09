Samsung Galaxy Fit 3 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Galaxy Fit 3, de nieuwste fitnesstracker van Samsung, is nu in Nederland verkrijgbaar. De Samsung Galaxy Fit 3 krijgt een adviesprijs mee van 65 euro en is via verschillende aanbieders verkrijgbaar.

Samsung introduceerde de Galaxy Fit 3 al in februari, maar pas nu is de fitnesstracker officieel in Nederland uitgebracht. De Galaxy Fit 3 heeft een veel groter scherm dan zijn voorganger gekregen. Het gaat om een 1,6-inch scherm met een rechthoekige vormgeving. De fitnesstracker is waterdicht en heeft een accuduur van 13 dagen. Ingebouwde sensoren kunnen zaken als je stappen, je nachtrust, je hartslag en de zuurstofgehalte in je bloed meten. Ook kun je kiezen uit meer dan 100 watchfaces en is de fitnesstracker uitgerust met valdetectie en een SOS-functie.

De Samsung Galaxy Fit 3 is voor 65 euro te bestellen bij onder andere Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Samsung zelf. De fitnesstracker is verkrijgbaar in de kleuren grijs, zilver en rosegoud.

