“Renders Tonen Sony Xperia 1 VI Met Breder Scherm”

Sony zal dit jaar de opvolger van de Xperia 1 V introduceren en geruchten over de nieuwe vlaggenschip-smartphone duiken inmiddels steeds vaker op in het geruchtencircuit. Zo zien we de Xperia 1 VI nu op een aantal scherpe beelden, die laten zien dat de smartphone een breder scherm krijgt.

De onderstaande renders zijn gedeeld door Android Headlines en zijn gemaakt in samenwerking met de bekende tech-lekker Onleaks. Op het eerste gezicht ziet de Sony Xperia 1 VI er vrijwel hetzelfde uit als de huidige Xperia 1 V, met strakke hoeken, een verticale driedubbele rear-camera en een rand aan de boven- en onderzijde van het scherm. Er is echter één duidelijk verschil. De smartphone krijgt volgens deze beelden namelijk een breder scherm.

Volgens de bron is de Xperia 1 VI met een afmeting van 161,9 bij 74,5 bij 8,4 mm wat korter, breder en dikker dan zijn voorganger. Dit zou betekenen dat Sony afstapt van de 21:9-beeldverhouding. De huidige Sony Xperia-smartphones maken gebruik van een 21:9-scherm, wat onder ander handig is voor het scrollen door social media-apps, voor content creators en voor het bedienen met één hand.

Ook zou Sony afstappen van de 4K-resolutie. Sony is de enige fabrikant die smartphones met een 4K-scherm op de markt brengt, maar voor veel mensen is een 4K-resolutie waarschijnlijk overbodig. Door de resolutie te verlagen verbruikt het scherm minder energie, wat resulteert in een langere accuduur. De fysieke sluiterknop, de 3.5mm koptelefoonaansluiting en de microSD-kaartslot zijn wel weer gewoon aanwezig. Verder verwachten we een upgrade van de camera en een Snapdragon 8 Gen 3-processor.

Het is nog onduidelijk wanneer Sony de Xperia 1 VI zal introduceren, maar Sony presenteerde de Xperia 1 V vorig jaar in mei.

via [androidplanet]