“Samsung Galaxy S25 Krijgt Qi2-laadtechnologie”

Samsung’s aankomende vlaggenschip-smartphone, de Galaxy S25, krijgt ondersteuning voor Qi2 draadloos laden. De Qi2-laadtechnologie is twee jaar geleden aangekondigd, maar op dit moment is de HMD Skyline de enige Android-smartphone met ondersteuning voor Qi2.

Qi2 is de vernieuwde versie van Qi-laden, die een accu soepeler en sneller kan opladen. Ook heeft Qi2 ondersteuning voor een magnetische ring, waarop je eenvoudig accessoires zoals een magnetische lader kunt plaatsen. Samsung zou volgens de laatste geruchten van plan zijn om de Galaxy S25-serie, die de fabrikant in januari zal introduceren, te voorzien van Qi2-ondersteuning.

Samsung heeft zelf niet gereageerd op de geruchten, maar tech-lekker Ice Universe is een doorgaans goedgeïnformeerd bron. Als de geruchten kloppen is de Galaxy S25 de eerste grote smartphone die gebruikmaakt van Qi2-laden. We hoeven echter niet te verwachten dat de Galaxy S25 in eens razendsnel draadloos kan opladen, want de bron spreekt over een snelheid van 15W.

Ice Universe: The S25 series will feature Qi2. — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 9, 2024

