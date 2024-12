“Samsung Werkt Aan ‘Audio Eraser’ Voor Wissen Van Achtergrondgeluid”

Samsung werkt aan een functie die het mogelijk maakt om achtergrondgeluiden in video’s te verminderen, aldus tech-lekker Ice Universe. De functie heet Audio Eraser en zal worden toegevoegd aan een toekomstige versie van One UI 7.

Ice Universe laat via een bericht op de Chinese social media site Weibo weten dat de Audio Eraser nog niet te vinden is in de eerste bètaversie van One UI 7. Hoe de tech-lekker dan toch aan deze informatie is gekomen is onduidelijk.

Op een bijgevoegde screenshot zien we dat gebruikers verschillende achtergrondgeluiden in video’s kunnen aanpassen. Denk hierbij aan storende stemgeluiden of geluiden van de wind. De functie is dus te vergelijken met de Audio Magic Eraser-functie op de Google Pixel 8.

via [tweakers]